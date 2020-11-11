شكرا لقرائتكم محمد صلاح: أمي كانت عايزاني أبطل كورة.. وأبويا كان الداعم ليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي ان والدته كانت ترغب في عدم استكماله لمشواره في كرة القدم ، ولكن والده كان الدافع له وكان دائم النصائح له، وأضاف محمد صلاح خلال كلمته في حفل اتحاد الكرة لتكريمه : عندما تم تصعيدي في الفريق الأول بالمقاولون العرب كان يجلس احتياطيا.

وقال محمد صلاح انه وقتها كان يرغب في انهاء مشواره وعدم تحمل مشقة السفر لمدة 8 ساعات يوميا من بلده للقاهرة ولا يشارك بصفة أساسية ، مضيفا ان والده أخبره بأن كل اللاعبين الكبار كانوا يجلسون احتياطيا في بداية حياتهم وابرزهم محمود الخطيب.

وأضاف محمد صلاح : أوجه الشكر لوالدي علي دعمه ليه واوجه كلمة لكل أب بضرورة مساندة ابناءه في حلمهم.

Advertisements

ووصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزى منذ قليل القاعة المقام بها حفل تكريمه من اتحاد الكرة في أحد الفنادق بحضور عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية منهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسن حمدي، محمود الخطيب رئيس الأهلي عمرو الجنانيى رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن، حازم أمام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق وذلك على هامش معسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، بالكاميرون.

وانطلق منذ قليل حفل اتحاد الكرة الخاص بتكريم محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الأنجليزي، والمقام حاليًا في أحد الفنادق بحضور عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية منهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسن حمدي، محمود الخطيب رئيس الأهلي عمرو الجنانيى رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن، حازم أمام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق وذلك على هامش معسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، بالكاميرون.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال، وعلى رأس المدعويين حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، كما تم توجيه الدعوة لضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث إنه يُعد أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير فى بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة فى كاس العالم 2011 بكولومبيا والتى شهدت تألق محمد صلاح.

فيما أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن معسكر المنتخب يسير وفق الخطة الموضوعة له، استعدادا لمواجهتى توجو، قائلاً فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة": "نريد السير على الطريق الصحيح وذلك سينعكس على نتائج المنتخب، ونسعى للصدارة المجموعة بالفوز ذهابا وإيابا على توجو، والمعسكر المفتوح أظهر لنا رغبة اللاعبين على التواجد فى قائمة المنتخب أمام توجو بجانب الروح العالية لهم"، مضيفًا: "لاعبو المنتخب أجروا مسحة كورونا وظلوا فى غرفهم حتى ظهور النتيجة التى جاءت سلبية.