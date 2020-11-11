شكرا لقرائتكم محمد صلاح فى كلمته: الخطيب وضياء السيد مثلى الأعلى.. ويرفض طلب البلدوزر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد حفل تكريم محمد صلاح نجم ليفربول اعتراف صلاح بأن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مثل أعلى له وللعديد من اللاعبين، ونفس الأمر لضياء السيد مدربه السابق فى منتخب الناشئين فى مونديال 2011 والذى كان من ضمن الحضور.

وتدخل مجدى عيد الغنى وقام برفع يده هو الآخر معلقا: "وأنا يا صلاح مثل أعلى أنا كمان ليك "ليدخل صلاح فى نوبة ضحك خلال الاحتفالية.

وصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى القاعة المقام بها حفل تكريمه من اتحاد الكرة فى أحد الفنادق بحضور عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية منهم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حسن حمدي، محمود الخطيب رئيس الأهلى عمرو الجنانيى رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى وبريزنتيشن، حازم أمام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق وذلك على هامش معسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، بالكاميرون.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال، وعلى رأس المدعويين حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، كما تم توجيه الدعوة لضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث إنه يُعد أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير فى بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة فى كاس العالم 2011 بكولومبيا والتى شهدت تألق محمد صلاح.