شكرا لقرائتكم عمر السعيد ومحمد عبدالشافى يواصلان تنفيذ البرنامج التأهيلى بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل عمر السعيد ومحمد عبدالشافى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البرنامج التأهيلى الموضوع لهما من الجهاز الطبى للفريق بقيادة محمد أسامة، فى تدريبات اليوم، وخضع الثنائى لمجموعة من التدريبات التأهيلية فى صالة الجيمانزيوم، وذلك ضمن البرنامج الموضوع لهما، حيث تعرض عبد الشافى للإصابة فى الترقوة، والسعيد بالعضلة الخلفية.

فيما حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق على التواجد فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم والتى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وتواجد تيجانا فى المران لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى للفريق، عقب استئناف التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

بينما قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بتصعيد حرس المرمى أحمد نادر السيد من مواليد 2003 ومحمد قنديل من مواليد 99 من قطاع الناشئين بالنادى، للإنضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وتواجد ثنائى حراسة المرمى فى تدريبات الفريق تحت قيادة عمرو عبدالسلام، فى ظل انضمام محمد أبو جبل إلى معسكر المنتخب الأول ومحمد صبحى للمنتخب الأوليمبي.

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وخضع الحراس لمجموعة من التدريبات البدنية والفنية تحت قيادة عبد السلام، حيث قام بالتركيز على الجانب البدني، بالإضافة لعمل بعض التدريبات الفنية الأخرى.

واستأنف الزمالك تدريباته الجماعية اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك عقب إنتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق مؤخرا، وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 6 أيام وذلك بعد الصعود إلى الدور النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، على حساب الرجاء المغربى البيضاوي.

ويقود التدريبات مدحت عبد الهادى مدرب الفريق نظرا لوجود البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى فى إجازة ببلاده، ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادى الأهلى بالمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.