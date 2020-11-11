شكرا لقرائتكم أحمد حمودى يوقع على عقود جديدة مع ىبيراميدز موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، على عقود جديدة لفريقه ليصبح مرتبط بعقد ممتد لمدة موسمين تمهيدًا لقيده فى قائمة الفريق بالموسم الجديد، بعد الخطأ الإدارى الذى تم ارتكابه فى بداية الموسم المنقضى، باكتمال قائمة الفريق دون أن يتم قيد اللاعب، الأمر الذى أدى لحرمان حمودى من الظهور مع بيراميدز منذ انطلاق الموسم، وأبعده عن المشاركة خلال تلك الفترة، واكتفى اللاعب بخوض تدريباته مع الفريق دون المشاركة فى أى مباراة رسمية لعدم قيده.

أحمد حمودى كان يرتبط بعقد مع بيراميدز لمدة 3 سنوات، إلا إنه تم توقيع عقود جديدة ليصبح اللاعب مرتبط بعقد حاليًا لمدة موسمين، على أن يتم قيده فى قائمة الفريق بالموسم الجديد.

وجاء تجديد تعاقد أحمد حمودى والإبقاء عليه فى صفوف الفريق، بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مشاركته فى التدريبات مع الفريق، بخلاف تمسك المسئولون باستمراره لكونه يتميز بباع كبير من الخبرة والمهارة والطموح الذى يبحث عنه الفريق السماوى.

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وكان بيراميدز أعلن اليوم فى مؤتمر صحفى عن التعاقد مع رابع صفقاته، بضم المهاجم الفلسطينى محمود وادى من المصرى البورسعيدى، بعد أن تعاقد الفريق مع رمضان صبحى وشريف إكرامى وأحمد فتحى.

كما أعلن بيراميدز فى المؤتمر عن تولى الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، مديرًا فنيًا للفريق الكروى الأول خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية، وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.