بطولة مصر: الأهلي يتعاقد مع المغربي بانون

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القاهرة: أعلن نادي الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم الأربعاء، عن تعاقده مع المدافع المغربي بدر بانون منتقلاً من نادي الرجاء البيضاوي.

وقال مدير التعاقدات في نادي الأهلي أمير توفيق إن الفريق المصري تعاقد بانون للسنوات الأربع المقبلة بصفقة بلغت 2 مليون دولار لناديه الرجاء البيضاوي المغربي، إلى جانب الراتب السنوي للاعب.

وكان يفترض وصول بانون إلى القاهرة خلال الأيام الماضية للإعلان عن الصفقة في مؤتمر صحافي، إلا أن إصابة والد وشقيقة اللاعب بفيروس كورونا المستجد حال دون ذلك.