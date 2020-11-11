بطولة مصر: الأرجنتيني أروابارينا مدرباً لبيراميدز

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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القاهرة: أعلن نادي بيراميدز ثالث الدوري المصري لكرة القدم الأربعاء، تعاقده رسمياً مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا كمدير فني جديد للفريق، خلفاً للكرواتي أنتي تشاشيتش.

ونشر بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر تغريدة تتضمن فيديو للمدير الفني الجديد أروابارينا معلقاً عليه "نرحب بمدربنا الجديد الفاسكو رودولفو أروابارينا".

وقال مدير التعاقدات في نادي بيراميدز عمرو بسيوني إن عقد الأرجنتيني يمتد لموسمين، لافتاً إلى إنه كان الخيار الأول لإدارة النادي.

وكان بيراميدز أعلن في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي انفصاله عن مدربه الكرواتي تشاشيتش بالتراضي، بعد ثلاثة أيام على خسارته نهائي كأس الاتحاد الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

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وسبق لأروابارينا التدريب في أندية الوصل وشباب الأهلي في الإمارات وفريق الريان القطري.

وأكد المدرب الجديد سعادته لتولي مهمته، مؤكداً في مؤتمر صحافي أنه سيحاول بذل كل الجهد في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن نادي بيراميدز "مغر لأي مدرب خصوصاً وأنه يسعى لكتابة التاريخ وحصد البطولات".