مصدر لمصراوي: حمودي يوقع على عقود جديدة مع بيراميدز تمهيداً لتسجيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال مصدر مسؤول في نادي بيراميدز، إنهم حصلوا على توقيع اللاعب أحمد حمودي على عقود جديدة بينهما.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن قرارهم بتوقيع عقود جديدة مع حمودي يأتي لتسجيله بصفوفهم في الموسم المقبل.

وكان بيراميدز قد حصل على توقيع أحمد حمودي، لاعب النادي الأهلي السابق حينها في الانتقالات الصيفية للموسم الماضي 2019/2020.

ولم يتمكن بيراميدز من تسجيل حمودي في قائمته؛ لعدم وجود مكان في قائمة الفريق المحلية ثم تدرّب مع الفريق عقب عدم تسجيل اسمه لتجهيز نفسه بدنياً بالشكل اللازم على أمل أن يتم فتح باب الاستبدال في يناير الماضي إلا أن هذا لم يحدث ليظل بدون نادٍ.