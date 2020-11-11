أمير توفيق لمصراوي: 3 أسباب لتعاقدنا مع بدر بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أسباب التعاقد مع المدافع المغربي بدر بانون. وأعلن الأهلي رسميًا التعاقد مع بدر بنون لاعب الرجاء المغربي لمدة 4 مواسم. وقال أمير توفيق في تصريحات لـ"الخليج 365" "المفاوضات مع بدر بنون بدأت منذ حوالي 3 أشهر من خلال الحديث مع مسؤولي الرجاء واللاعب". Advertisements وتابع "بدر بانون رحب بعرض الأهلي رغم امتلاكه لعروض أخرى". وواصل "بدر بانون شخصية قيادية، وكان يلعب لفريق بطولات في المغرب". واختتم تصريحاته قائلاً "طريقة لعب بدر بانون وشخصيته تناسب الأهلي، نتمنى له التوفيق معنا".

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