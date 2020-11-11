مصدر لـ"الخليج 365": صفقة بانون كلّفت الأهلي 2 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أبرم النادي الأهلي ثاني صفقاته الرسمية استعدادًا للموسم، بإعلان التعاقد مع المغربي بدر بانون قادمًا من الرجاء المغربي بعقد يمتد لأربعة مواسم قادمة.

وأشار مصدر لـ"الخليج 365" رفض ذكر اسمه، أن إجمالي الصفقة وصل إلى 2 مليون دولار يحصل عليها النادي المغربي من نظيره الأهلاوي.

وكان الأهلي قد أعلن ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب كأولى صفقاته استعدادًا للموسم الجديد قبل أن يعلن تعاقده مع بدر بانون.

ويستعد بدر بانون للقيد في قائمة النادي الأهلي أملاً في اللحاق بمباريات كأس مصر المتبقية، أو الانتظار للموسم الجديد الذي ينطلق بداية ديسمبر القادم.