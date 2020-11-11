محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: احتفل عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اليوم الأربعاء بحفل خطوبة ابنته. وشهد حفل خطوبة حضور عدد من لاعبي الكرة في مصر على رأسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، باهر المحمدي، محمد طلعت وغيرهم. عدسة الخليج 365 رصدت بالصور جانب من الحضور بحفل الخطوبة وكذلك مقطع فيديو لرقص الحضري مع الحضور: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. شيكابالا ونجوم الكرة يرقصون مع الحضري في خطوبة ابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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