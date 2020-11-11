بالفيديو.. الأهلي يُقدم صفقته الجديدة.. بانون: أنا في نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: أعلن النادي الأهلي تعاقده مع المغربي الدولي بدر بانون لاعب الرجاء المغربي بعقد يمتد حتى صيف 2024، ليكون ثاني صفقات الأحمر للموسم الجديد. وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب، قبل أن يُعلن صفقته الثانية بضم نجم دفاع فريق الرجاء بطل الدوري المغربي. وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كل الإجراءات المتعلقة بإتمام الصفقة بعد مفاوضات مع النادي المغربي، وذلك بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي. Advertisements وتسلم الأهلي البطاقة الدولية للاعب، وذلك بعد تعاون مثمر بين العملاق المصري ونظيره المغربي، لتتم كافة الاجراءات بسلاسة ودون أي عقبات. ويُمكن لبدر بانون أن يشارك في مباريات كأس مصر في حال قيده في قائمة النادي الأهلي، أو ينتظر إلى انطلاق مباريات الدوري الجديد الشهر المقبل ليظهر بالقميص الأحمر لأول مرة.

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