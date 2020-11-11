ساويرس وميار شريف ونجوم الكرة أبرز الحضور في حفل تكريم صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: يتوافد نجوم الكرة والمجتمع على فندق إقامة المنتخب المصري، استعدادا للحفل الذي يقيمه اتحاد الكرة لمحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني. وتواجد رجل الأعمال نجيب ساويرس، وميار شريف نجمه التنس والمصنفة 132 على العالم، إضافة لعماد متعب نجم الأهلي السابق، وسيف زاهر مقدم البرامج الرياضية. Advertisements ويقيم اتحاد الكرة الحفل لصلاح تكريمًا له بعد التتويج بالدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول. وتوج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا. ويستعد المنتخب لمواجهة توجو يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

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