محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
يتوافد نجوم الكرة والمجتمع على فندق إقامة المنتخب المصري، استعدادا للحفل الذي يقيمه اتحاد الكرة لمحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني.
وتواجد رجل الأعمال نجيب ساويرس، وميار شريف نجمه التنس والمصنفة 132 على العالم، إضافة لعماد متعب نجم الأهلي السابق، وسيف زاهر مقدم البرامج الرياضية.
ويقيم اتحاد الكرة الحفل لصلاح تكريمًا له بعد التتويج بالدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول.
وتوج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا.
ويستعد المنتخب لمواجهة توجو يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس وميار شريف ونجوم الكرة أبرز الحضور في حفل تكريم صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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