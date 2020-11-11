توماس باخ: أولمبياد طوكيو ستقام في موعدها.. ودرس تعلمناه من أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ حسام زايد:

قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إنهم واثقون جداً من إقامة دورة طوكيو في موعدها بداية من يوم 23 يوليو 2021.

وأضاف باخ، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عُقد في مقر اللجنة بمدينة لوزان السويسرية، :"التزامنا الواضح هو المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ وتذليل كل الصعاب أمام اللجان الوطنية البالغ عددها ٢٠٦ على مستوى العالم والفريق الأولمبي للاجئين التابع للجنة الأولمبية الدولية".

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية:"سأزور طوكيو الأسبوع المقبل وتحديدًا خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ نوفمبر"، نافياً نيته مناقشة إلغاء دورة الألعاب الأولمبية خلال زيارته.

وأتم باخ تصريحاته بـ :"أحد الدروس المهمة التي يجب أن نتعلمها من أزمة كورونا هي التضامن داخل المجتمعات وكذلك داخل المجتمع الأولمبي، مجلس اللجنة الأولمبية وافق اليوم على زيادة ميزانية برنامج التضامن الأولمبي الخاص بالفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤ بنسبة ١٦% وتبلغ ميزانية السنوات الأربع الآن ٥٩٠ مليون دولار أمريكي".