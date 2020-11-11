رسميًا.. الأهلي يعلن ثاني صفقاته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، تعاقد النادي مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة.
ونسق توفيق مع محمود الخطيب رئيس النادي، لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.
جاء هذا التعاون في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط النادي الأهلي بشقيقه الرجاء المغربي.
وتعد صفقة بانون هي الثانية للنادي الاهلي بالصيف بعد ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.
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