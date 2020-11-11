ماني يسجل ويقود السنغال للفوز على غينيا في تصفيات أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

واصل المنتخب السنغالي انطلاقته المثالية بالمجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة بالكاميرون مطلع عام 2022، عقب فوزه السهل 2 / صفر على ضيفه منتخب غينيا بيساو اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة بالمجموعة.

عزز منتخب السنغال، وصيف بطل النسخة الماضية للبطولة، صدارته لترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث الأولى.

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في المقابل، تجمد رصيد منتخب غينيا بيساو عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف منتخب الكونغو، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يواجه ضيفه منتخب إيسواتيني (سوازيلاند سابقا)، متذيل الترتيب بلا نقاط، غدا الخميس بالجولة ذاتها.

افتتح ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، التسجيل لمصلحة السنغال في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله أوبا نجيت الهدف الثاني في الدقيقة 74.

من المقرر أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الأحد القادم على ملعب غينيا بيساو في الجولة الرابعة للمجموعة.