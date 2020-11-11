عودة تدريبات الزمالك.. مسحة كورونا.. جلسة فنية.. وتصعيد أحمد نادر السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

عاد الزمالك اليوم الأربعاء إلى التدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة خلال الأيام الماضية، حيث حضع جميع اللاعبين لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وعقد مدحت عبدالهادي جلسة فنية من اللاعبين، وتم تصعيد الحارس الناشئ أحمد نادر السيد.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة بالاطمئنان على حالة اللاعبين، في اليوم الأول من التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء فترة الراحة.

وقاد التدريبات مدحت عبدالهادي مدرب الفريق نظرا لوجود البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني في إجازة ببلاده.

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غياب اللاعبين الدوليين بسبب تواجدهم في معسكرات المنتخبات الوطنية.

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وغاب السداسي محمد أبو جبل، ومحمود علاء، ومحمود حمدي "الونش"، وطارق حامد، وأحمد سيد "زيزو"، ومصطفى محمد للتواجد في معسكر المنتخب الأول، بينما غاب الثلاثي محمد صبحي ومحمد عبدالسلام وإمام عاشور لتواجدهم في معسكر المنتخب الأوليمبي.

وشهد المران أيضا غياب الخماسي حسام أشرف، واسامة فيصل، وياسين مرعي، وأحمد عيد، وحسام عبدالمجيد لانضمامهم لمنتخب الشباب، بالإضافة إلى المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي بسبب تواجدهما في معسكر منتخبي المغرب وتونس.

وحرص عبد الهادي على توجيه الشكر للاعبين بعد الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي، في الوقت الذي طالبهم بضرورة التركيز فقط على الفوز بالبطولة لإسعاد الملايين من الجماهير البيضاء.

وتصعيد الثنائي أحمد نادر السيد من مواليد 2003 ومحمد قنديل من مواليد 99 من قطاع الناشئين بالنادي، وتواجد ثنائي حراسة المرمى في تدريبات الفريق تحت قيادة عمرو عبدالسلام، في ظل انضمام محمد أبو جبل إلى معسكر المنتخب الأول ومحمد صبحي للمنتخب الأوليمبي.

وخضع الحراس لمجموعة من التدريبات البدنية والفنية تحت قيادة عبد السلام، حيث قام بالتركيز على الجانب البدني، بالإضافة لعمل بعض التدريبات الفنية الأخرى.