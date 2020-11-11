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الأهلي يؤكد وصول البطاقة الدولية لبدر بانون

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قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، إن البطاقة الدولية للمغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصلت بالفعل إلى اتحاد الكرة.

وكان الأهلي قد أعلن رسميًّا مساء اليوم عن تعاقده مع المغربي بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة.

وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، وذلك في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.

 

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