طائرة الزمالك تحت 17 سنة يفوز على الشرقيه للدخان

فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 عاما على فريق الشرقيه للدخان بنتيجه 3/ صفر بالمباراه الثالثه التي جمعت بين الفريقين اليوم بملاعب نادي صيد الدقي ضمن منافسات الدور التمهيدي ببطوله الجيزة . جمعت بين الفريقين اليوم بملاعب نادي صيد الدقي ضمن منافسات الدور التمهيدي ببطوله الجيزة . ومن المقرر أن يواجه شباب الطائرة نظيره صيد أكتوبر بالجوله الرابعه من الدور نفسه مساء الأربعاء المقبل بملاعب نادي الترسانة. ويقود الفريق حمادة مجاهد مديرا فنيا.

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