مانشيني يعلن تشكيل منتخب إيطاليا أمام إستونيا

أعلن المدير الفني روبيرتو مانشيني تشكيلة المنتخب الإيطالي الأساسية التي ستخوض مواجهة إستونيا بعد قليل في إطار ودي ضمن استعدادات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولية الحالية : استعدادات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولية الحالية : وجاء تشكيل منتخب إيطاليا للمباراة كالأتي: كالأتي: حارس المرمى: سيريجو Advertisements خط الدفاع: إيمرسون - باستوني - دي أمبروزيو - دي لورينزو خط الوسط: تونالي - جاليارديني - سوريانو خط الهجوم: برنارديسكي - لازانيا – جريفو

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