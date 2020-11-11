مانشيني يعلن تشكيل منتخب إيطاليا أمام إستونيا

أعلن المدير الفني روبيرتو مانشيني تشكيلة المنتخب الإيطالي الأساسية التي ستخوض مواجهة إستونيا بعد قليل في إطار ودي ضمناستعدادات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولية الحالية :
وجاء تشكيل منتخب إيطاليا للمباراةكالأتي:
حارس المرمى: سيريجو
خط الدفاع: إيمرسون - باستوني - دي أمبروزيو - دي لورينزو
خط الوسط: تونالي - جاليارديني - سوريانو
خط الهجوم: برنارديسكي - لازانيا – جريفو
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