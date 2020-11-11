لوف يعلن تشكيل منتخب ألمانيا أمام التشيك

أعلن المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف عن تشكيلة الماكينات الأساسية التي ستخوض مواجهة التشيك بعد قليل في إطارودي ضمن استعدادات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولية الحالية :
وجاء تشكيل منتخب ألمانيا للمباراة كالأتي:
الحارس: كيفن تراب
خط الدفاع: كوخ - روديجر - تاه - باكو
خط الوسط: جوندوجان - نيوهاوس - براندت
خط الهجوم: فالدشميت - هوفمان – ماير
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