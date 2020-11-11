أعلن المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف عن تشكيلة الماكينات الأساسية التي ستخوض مواجهة التشيك بعد قليل في إطار ودي ضمن استعدادات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولية الحالية : ودي ضمن استعدادات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولية الحالية : وجاء تشكيل منتخب ألمانيا للمباراة كالأتي: الحارس: كيفن تراب Advertisements خط الدفاع: كوخ - روديجر - تاه - باكو خط الوسط: جوندوجان - نيوهاوس - براندت خط الهجوم: فالدشميت - هوفمان – ماير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوف يعلن تشكيل منتخب ألمانيا أمام التشيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.