تشكيل منتخب فرنسا أمام فنلندا .. جيرو في الهجوم

أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي عن تشكيلة الديوك الأساسية التي ستخوض مواجهة فنلندا بعد قليل في إطار ودي ضمن استعدادات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولية الحالية : ضمن استعدادات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولية الحالية : وجاء تشكيل منتخب فرنسا للمباراة كالأتي: حارس المرمى: مانداندا Advertisements خط الدفاع: دين - لينجليت - زوما - دوبوا خط الوسط: سيسوكو - نزونزي - بوجبا الهجوم: تورام - جيرو - بن يدر

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