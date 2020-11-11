بانون بعد انتقاله للأهلي: أنا في نادي القرن

قدم النادي الأهلي لاعبه الجديد المغربي بدر بانون للجماهير عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ونشر النادي الأهلي مقطع فيديو لبانون وهو يرتدي قميص الفريق الأحمر.

وقال بانون:" أنا في نادي القرن.. أنا في

النادي الأهلي"، وتعاقد الأهلي مع بانون بشكل رسمي لمدة 4 مواسم.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تعاقد الأهلي مع بدر بانون، مدافع

الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة.

وقام توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.

جاء هذا التعاون في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.