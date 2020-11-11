قدم النادي الأهلي لاعبه الجديد المغربي بدر بانون للجماهير عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ونشر النادي الأهلي مقطع فيديو لبانون وهو يرتدي قميص الفريق الأحمر.
وقال بانون:" أنا في نادي القرن.. أنا فيالنادي الأهلي"، وتعاقد الأهلي مع بانون بشكل رسمي لمدة 4 مواسم.
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تعاقد الأهلي مع بدر بانون، مدافعالرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة.
وقام توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.
جاء هذا التعاون في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر بانون بعد انتقاله للأهلي: أنا في نادي القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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