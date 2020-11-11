رسميًا.. بدر بانون في الأهلي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تعاقد الأهلي مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنواتقادمة.
وقام توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافةالإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.
جاء هذا التعاون في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.
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