مجموعة مصر.. جزر القمر تخطف التعادل أمام كينيا وتحافظ على الصدارة

خطف منتخب جزر القمر نقطة غاليه بتعادله خارج أرضه مع نظيره الكيني بهدف لكل منهما بملعب موي ستاديوم ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة لتصفيات امم افريقيا بالكاميرون 2022 والتى تضم بجانبهما مصر وتوجو.
تقدمت جزر القمر بهدف ليوسف متشجاما في الدقيقة 26 وتعادل لكينيا شوكا في الدقيقة 65.
ليحافظ منتخب جزر القمر على صدراته للمجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات ، وكينيا 3في المركز الثاني من 3 لقاءات ايضا، بينما مصر جاءت ثالثا بنقطتين ،وتوجو في المؤخرة بنقطة واحدة قبل لقائهما السبت المقبل بالقاهرة في نفس الجولة.
كان منتخب مصر قد حصد نقطتين فقط بمجموعته بعد التعادل في الجولتين الأولى والثانية أمام كينيا وجزر القمر.
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