بث مباشر | مشاهدة مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات امم افريقيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليبيا وغينيا الاستوائية ضمن مباريات اليوم الاربعاء في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس امم افريقيا المقرر لها في الكاميرون مطلع عام 2022، بعد تأجيلها لمدة سنة بسبب فيروس كورونا.

تنطلق مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية.

تقام مباراة منتخب ليبيا ومنتخب غينيا الاستوائية في العاصمة المصرية القاهرة على ستاد الاهلي we السلام (ملعب السلام) بسبب الظروف الأمنية غير المناسبة في ليبيا لإقامة أحداث رياضية وكروية منذ عام 2011 حتى الآن.

وينقل هذا اللقاء على قناة بي إن سبورتس القطرية، القناة السابعة، بصوت المعلق الرياضي الليبي محمد بركات.

ويقع منتخب ليبيا في المجموعة العاشرة مع كل من تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية، ويحتل أحفاد عمر المختار المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين، ويفصله هدفين فقط عن تنزانيا صاحبة المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط، بينما يتصدر المنتخب التونسي المجموعة بست نقاط.

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