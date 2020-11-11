سوق الانتقالات| رسميًا.. الأهلي يعلن التعاقد مع بدر بانون لمدة 4 مواسم

أعلن النادي الأهلي المصري بشكل رسمي تعاقده مع مدافع الرجاء البيضاوي المغربي “بدر بانون“، بعد فترة ليست بالقصيرة من شائعات انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وكشف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي “أمير توفيق” ان المدافع الدولي المغربي بدر بانون قد وقع على عقد لمدة 4 سنوات.

وأنهى مسئولو الأهلي كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد مع بانون، وتم الحصول على البطاقة الدولية للاعب بشكل رسمي بعد إرسالها من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم، ونادي الرجاء.

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وكان بدر بانون قد تألق في قيادة دفاع نادي الرجاء خلال الموسم الحالي، وقاد الفريق إلى التتويج بالدوري المغربي، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أن يودع البطولة أمام الزمالك بالخسارة (4-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكلفت صفقة بانون الأهلي مبلغ يصل إلى 2 مليون دولار حصل عليها الرجاء، في مقابل التعاقد معه بشكل رسمي.

بينما يحصل اللاعب في الموسم الأول على 800 ألف دولار، تزيد 100 ألف دولار عن كل موسم، ليحصل في الموسم الثاني على 900 ألف دولار، والموسم الثالث مليون دولار، والموسم الرابع مليون و100 ألف دولار.

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