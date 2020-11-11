بث مباشر | مشاهدة مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات امم افريقيا

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليبيا وغينيا الاستوائية ضمن مباريات اليوم الاربعاء في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس امم افريقيا المقرر لها في الكاميرون مطلع عام 2022، بعد تأجيلها لمدة سنة بسبب فيروس كورونا.
تنطلق مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية.
تقام مباراة منتخب ليبيا ومنتخب غينيا الاستوائية في العاصمة المصرية القاهرة على ستاد الاهلي we السلام (ملعب السلام) بسبب الظروف الأمنية غير المناسبة في ليبيا لإقامة أحداث رياضية وكروية منذ عام 2011 حتى الآن.
وينقل هذا اللقاء على قناة بي إن سبورتس القطرية، القناة السابعة، بصوت المعلق الرياضي الليبي محمد بركات.
ويقع منتخب ليبيا في المجموعة العاشرة مع كل من تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية، ويحتل أحفاد عمر المختار المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين، ويفصله هدفين فقط عن تنزانيا صاحبة المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط، بينما يتصدر المنتخب التونسي المجموعة بست نقاط.
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ليبيا 2-1 غينيا الاستوائية
???? ملعب السلام (القاهرة-مصر)
???? تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 (الجولة 3)
جارية الآن
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ليبيا وغينيا الاستوائية..
- ???? أحفاد عمر المختار في مواجهة منتخب الرعد..
- ???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365..
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تشكيلة منتخب ليبيا اليوم: أحمد عزاقة – المعتصم صبو – سند الورفلي – محمد الترهوني – علي معتوق – المعتصم المصراتي – عبد الله بلعم – مفتاح طقطق – السنوسي الهادي – محمد صولة – محمد بالتمر.
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الشوط الأول
- 0″ ???? المباراة تأخرت 5 دقائق تقريبًا عن موعدها المحدد (21:00 بتوقيت مصر)، لـ 21:05 ، لأسباب غير معلومة، لكن لاعبو المنتخب الغيني كانوا يعترضون على شيء ما..
- 0″ عدم احترافية كبيرة من الحكم .. لاعبو ليبيا وغينيا تواجدوا في الموعد المحدد للمباراة..
- 0″ ما الذي يحدث على أرض الملعب؟؟
- 0″ مخرج المباراة لا يوضح ما يحدث، ويتجول في المدرجات، حيث يوجد بعض المسؤولين الليبيين
- 1″ ???? صافرة بداية اللقاء أخيرًا بعد خمس دقائق..
- 5″ ???? فرصة أولى تضيع من منتخب غينيا الاستوائية، عرضية من ركنية يستقبلها المدافع رقم (3) بلمسة واحدة وتسديدة غريبة فوق العارضة، لو ركز فيها قليلاً لكانت هدف 100٪، حيث لم يكن معه أي أحد أثناء تسلم العرضية..
- 9″ ???? أوووووووووووووه…ليبيا ترد بفرصة جيدة جدًا من ركلة حرة مباشرة نفذها السنونسي من على الرواق الأيمن بشكل مباشر بباطن القدم جوار الحائط البشري، لكن الحارس يتألق ويبعدها من الزاوية الضيقة إلى ركنية.
- 9″ ???? بطاقة صفراء للاعب منتخب ليبيا عبد الله بلعم.
- “15 لا وجود لهجمات خطيرة خلال الدقائق القليلة الماضية.
- “20 اووووووووووه.. القائم يحرم السنوسي من تسجيل الهدف الأول لمنتخب ليبيا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
- “23 المنتخب الليبي هو الطرف الأفضل خلال اللحظات الماضية.
- “25 منتخب غينيا الاستوائية يتولى زمام الأمور ويبدأ الاستحواذ على الكرة.
- “26 قائم مرمى ليبيا يرد وينوب عن عزاقة في صد تسديدة خوسيه ماتشين الصاروخية من داخل على حدود منطقة الجزاء، ليحرم المنتخب الغيني من هدف التقدم..
- “28 الأفضلية أصبحت واضحة الآن لصالح منتخب غينيا..
- “33⚽ جول – الهدف الأول لصالح منتخب غينيا الاستوائية بتسديدة قوية عن طريق خوسيه ميراندا من خارج منطقة الجزاء.
- “33 قصة الهدف | مدافع منتخب غينيا يرسل تمريرة طولية في ظهر علي معتوق تصل للظهير الأيسر داخل منطقة الجزاء ليمرر كرة خارجة تصل إلى ميراندا الذي روضها بهدوء وأطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك عزاقة.
- “34 الهدف سيعطي منتخب غينيا دفعة معنوية زائدة بكل تأكيد.
- “36 تضم تشكيلة منتخب غينيا الاستوائية لاعبان من أصول إسبانية وهما لاعب وست هام يونايتد السابق “بيدرو أوبيانج”، وابن أكاديمية ريال مدريد “عمر ماسكاريل”.
- “40 ما زلنا في انتظار ردة فعل المنتخب الليبي..
- “45 اول انطلاقة للظهير الأيمن علي معتوق الذي أرسل عرضية قابلها بالتمر برأسية وصلت سهلة في يد الحارس.
- “45 حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع.
- “45+1 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب غينيا الأستوائية على ليبيا بهدف مقابل لا شيء.
- نتمنى ان يقدم المنتخب الليبي مستوى جيد في الشوط الثاني.
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الشوط الثاني
- “45 بداية الشوط الثاني..
- “49 اووووووووووووه.. المصراتي يطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس غينيا بصعوبة لتخرج الركنية.
- “53 ضرررررررربة جزاااااء لصالح منتخب ليبيا بعد إعاقة واضحة من مدافع غينيا على سنوسي..
- “55⚽ جوووووووووووووووووووووووووول – سند الورفلي يسجل هدف التعادل من علامة الجزاء، سددها على يمين الحارس الذي ذهب إلى الزاوية العكسية.
- “56 عزاقة يبعد عرضية كانت خطيرة جدًا قبل ان يصل لها بيدرو أوبيانج.
- “56 تصدي سيعيد الثقة التي افتقدها عزاقة في الشوط الأول.
- “57⚽ جووووووووووووووووووووووووووووووول.. بالتمر يسجل هدف التقدم للمنتخب الليبي.
- “57 قصة الهدف | صوله يمر بمهارة من مدافع غينيا على الجهة اليمنى ويدخل منطقة الجزاء ليرسل عرضية تلامس قدم المدافع وتحول مسارها لتجد بالتمر الذي وضعها بسهولة في المرمى.
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