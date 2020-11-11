سوق الانتقالات| بيراميدز يطلب ضم منبوذ موسيماني في الأهلي

تقدم نادي بيراميدز بعرض إلى النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع جناح الفريق “أحمد الشيخ“، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر داخل بيراميدز، أنهم خاطبوا الأهلي بشكل رسمي للتعاقد مع أحمد الشيخ خلال سوق الانتقالات الصيفي، بعد خروجه من حسابات المدير الفني للفريق الاحمر بيتسو موسيماني.

وأوضحت، أن هناك موافقة مبدئية من جانب الاهلي على رحيل الشيخ عقب ختام مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي ستختم يوم 27 نوفمبر الجاري بمواجهة الزمالك في ستاد القاهرة الدولي.

وكان أحمد الشيخ قد تلقى عرضا من نادي الاتحاد السكندري، لكن الصفقة لم تكلل بالنجاح، ليقترب اللاعب من الانضمام لنادي بيراميدز في الوقت الحالي.

وانتشرت أنباء حول إمكانية إبرام صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز، حيث يرغب الفريق الأحمر في استعادة محمد فاروق مرة آخرى.

..