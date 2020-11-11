الامارات | راشد بن حميد يلتقي رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يلتقي رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عبر تقنية الاتصال المرئي أورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم . وقال بيان صحافي "ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين في كافة المجالات". Advertisements كما تم التأكيد على أن الرياضة وكرة القدم رسالة سلام بين الشعوب . حضر اللقاء سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات الدولية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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