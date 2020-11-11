شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون: «أنا في نادي القرن.. أنا في النادي الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع «فيس بوك» لمدافع الفريق الجديد، المغربي بدر بانون، يعلن من خلاله انضمامه لصفوف الفريق الأحمر. وقال «بانون» في الفيديو: «أنا في نادي القرن.. أنا في النادي الأهلي». وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أعلن عن التعاقد مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة. وقام توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.. جاء هذا التعاون في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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