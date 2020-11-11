شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر: تعادل إيجابي بين جزر القُمر وكينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة جزر القُمر وكينيا بالتعادل 1-1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الأربعاء، على ملعب موي ستاديوم، بكينيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة التي تضم معهم مصر وتوجو.

رفع منتخب جزر القمر رصيده إلى النقطة الخامسة مواصلا تصدر المجموعة بعد الفوز في مباراة توجو والتعادل مع مصر وكينيا.

ويلتقي منتخب جزر القمر مع كينيا في الجولة الرابعة على أرضه ووسط جماهيره بالسعي للوصول إلى النقطة الثامنة ليصبح قريبا من الصعود إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

وفي منافسات المجموعة السابعة يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره التوجولي يوم 14 ثم يغادر القاهرة لأداء مباراة الجولة الرابعة يوم 17 نوفمبر.

ترتيب المجموعة حتى الآن:

المركز الأول.. جزر القمر برصيد 5 نقاط

المركز الثاني.. كينيا برصيد 3 نقاط

المركز الثالث.. مصر برصيد 2 نقطة

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المركز الرابع.. توجو برصيد 1 نقطة

ويصعد إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون 2022 صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.