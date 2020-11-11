شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يضم المغربي بدر بانون لمدة 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة 4 سنوات قادمة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، قام «توفيق» بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.
وأشار الموقع الرسمي للنادي أن هذا التعاون جاء في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.
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