الإسماعيلي يفوز على «أبوشحاتة» برباعية وديًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الفوز على فريق أبوشحاتة، أحد أندية المظاليم، برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية.
وذكر الموقع الرسمي للإسماعيلي أن هذه الودية تأتي في إطار تحضيرات الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري المحلي، بجانب كأس العرب للأندية الأبطال حال استكمال منافساتها.
سجل رباعية «الدراويش» كل من البرازيلي فييرا «هدفين»، الذي يخضع لاختبار، وهدف لكل من حازم مرسي ووجيه عبدالحكيم.
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