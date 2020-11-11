فيتوريا وفلادان ينافسان غول وشوتا على أفضل مدرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة أفضل مدرب في منطقة غرب آسيا خلال النسخة التي أقيمت في الدوحة بنظام التجمع، بين 4 مدربين هم: مدرب النصر روي فيتوريا، ومدرب الأهلي فلادان ميلويفتش، ويحيى غول محمدي (بيرسيبوليس)، وشوتا أرفيلادزه (باختاكور). وقال الاتحاد القاري في تقريره أمس على موقعه الالكتروني إنه تم اختيار 4 مدربين نجحوا في قيادة فرقهم لبلوغ الدور ربع النهائي على الأقل، فاتحا الباب أمام الجماهير للمشاركة في اختيار المدرب الأفضل خلال التصويت الذي يستمر حتى 14 نوفمبر. روي فيتوريا - النصر أقدم على عملية تطوير شاملة في الفريق من خلال ضم الأرجنتيني بيتي غونزاليس ونجوم محليين بارزين كعبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم.

مزج بين التعاقدات الجديدة والتكتيك العالي، ليجمع النصر 7 نقاط من 3 مباريات ويتأهل للدور الثاني قبل خسارة المباراة الأخيرة بالدور الأول أمام العين الإماراتي 0-1.

في دور الـ16 نجح في تقديم أداء منضبط أمام التعاون وحقق الفوز 1-0.

تفوق على الأهلي 2-0 في ربع النهائي ليحجز بطاقة التأهل إلى قبل النهائي للمرة الأولى بالنظام الجديد للبطولة.

في نصف النهائي تعادل 1-1 مع بيرسبوليس الإيراني حتى نهاية الوقت الإضافي، لكنه خسر ركلات الترجيح. فلادان ميلويفيتش - الأهلي عانى من إصابة القادم الجديد الفيس ساريتش، ورحيل عبدالفتاح عسيري إلى النصر، واعتمد فقط على النجمين عمر السومة وماركو مارين العائد من إصابة.

بعد انسحاب الوحدة الإماراتي من البطولة، كان الأهلي بحاجة للتفوق على الشرطة العراقي أو الاستقلال للتأهل عن المجموعة، فنجح في التربع على الصدارة قبل جولتين من النهاية.

في دور الـ16 تجاوز شباب الأهلي دبي بعد مواجهة مثيرة حسمت بركلات الترجيح.

في ربع النهائي خسر أمام النصر 0-2. يحيى غول محمدي - بيرسيبوليس قاد فريقه لثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة فقط، ليتصدر المجموعة الثالثة. في دور الـ16 فاز على السد القطري. Advertisements حافظ على نظافة شباكه في ربع النهائي عندما تغلب على باختاكور 2-0. في الدور قبل النهائي فاز على النصر بركلات الترجيح. شوتا أرفيلادزه باختاكور نجح في قيادة الفريق لبلوغ الدور ربع النهائي.

في دور المجموعات تربع على صدارة المجموعة الثانية متفوقا على شباب الأهلي دبي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني.

في دور ال 16 غاب أرفيلادزه عن مقاعد الاحتياط نتيجة إصابته بكورونا ولكنه تواصل مع الفريق حتى قاده للتأهل بالفوز على الاستقلال 2- 1.

في ربع النهائي أمام بيرسيبوليس، تعرض الفريق الأوزبكي لصدمة مبكرة بطرد نجمه مشاريبوف، ليحقق بيرسيبوليس الفوز 2- 0.

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