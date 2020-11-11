الكاحل يحرم الاتحاد من رودريجيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض لاعب فريق الاتحاد، القادم من الرأس الأخضر، جاري رودريجيز إلى إصابة في الكاحل، وذلك خلال انخراطه في تدريبات معسكر منتخب بلاده ضمن استعداداته لمواجهة نظيره منتخب رواندا بتصفيات كأس أمم أفريقيا. وأكدت الفحوصات حاجة اللاعب إلى راحة 10 أيام . وسيفقد الاتحاد مهاجمه في مباراته المقبلة بالجولة الخامسة لدوري الأمير وسيفقد الاتحاد مهاجمه في مباراته المقبلة بالجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفيصلي في 23 نوفمبر الحالي، فيما سيكون جاهزا للمشاركة في الجولة السادسة.

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