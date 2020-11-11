شكرا لقرائتكم خبر 1.5 مليون دولار تجذب الأنظار نحو عالميات جولف السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ نجمات الجولف العالميات اليوم وحتى 19 نوفمبر الحالي سباقهن على جوائز بطولتي أرامكو السعودية النسائية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبطولة السعودية النسائية الدولية للفرق، حيث تبلغ جوائز البطولتين مجتمعين 1.5 مليون دولار، بواقع مليون دولار لبطولة أرامكو التي تنطلق اليوم وتختتم في 15 نوفمبر، و500 ألف دولار لبطولة السعودية النسائية الدولية للفرق والتي تقام في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الحالي أيضا، وذلك بعد أن توافدن إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للمشاركة في البطولة التي تدخل ضمن الجولة الأوروبية لجولف السيدات وفق توقعات بمنافسة قوية في ظل أن المتنافسات هن من لاعبات التصنيف المتقدم عالميا.

وستجري الفعاليات التي تمتد 7 أيام على أرض نادي وملعب الجولف (رويال غرينز) ضمن بيئة آمنة تلتزم بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة الجميع، وسط تنافس 108 من لاعبات الجولف المحترفات على كبرى منافسات الجولة الأوروبية لجولف السيدات.

وأكدت نجمة الجولف العالمية الإنجليزية جورجيا هال، والتي تصنف ضمن أهم الفائزين في بطولة بريطانيا المفتوحة (AIG) للسيدات عام 2018، على سعادتها بالتواجد في السعودية للمشاركة في بطولة أرامكو وهي الأولى للمحترفات في السعودية، مبينة أنها ستكون بطولة ملهمة للناشئين من كلا الجنسين.

وأضافت «من النادر أن نحظى بفرصة زيارة بلد جديدة ولعب الجولف هذه الأيام، ولهذا يسرنا أن نحظى بفرصة اللعب في مكان مختلف، ونسهم بانطلاقة جديدة هنا في المملكة العربية السعودية وتلهمهم للانطلاق واللعب».

من جهتها قالت مواطنتها التي تشاطرها التفوق عالميا تشارلي هال «يسعدني أن أتواجد هنا، فأنا أحب اللعب في الشرق الأوسط، وقد سنحت أمامنا الفرصة لنلهم النساء السعوديات كي يشاركن ويلعبن رياضة الجولف. وبالنظر إلى التحديات التي يشهدها العالم اليوم بسبب جائحة كورونا، فإننا محظوظات حقا بأن نتمكن من اللعب، علما أن الجوائز تعد من بين الأقوى في إطار الجولة الأوروبية»

Advertisements

وعن ملعب رويال قرينز، قالت «تشتد فيه الرياح خلال فترة ما بعد الظهر، وهذا يفرض علينا التحديات. لكن الحفرة رقم 16 المطلة على البحر الأحمر تعد من بين أجمل الحفر التي رأيتها في حياتي. لقد سمعت الكثير من الأمور الإيجابية عن الملعب وهذا ما نال إعجابي إلى حد بعيد».

ويتصدر الثنائي البريطاني جورجيا هال وتشارلي قائمة النخبة المشاركة باعتبارهما من أهم الأسماء اللامعة على الساحة الدولية، وقد حققتا معا العديد من الألقاب العالمية ومن بينها كأس سولهايم.

على الصعيد نفسه، ستتاح للاعبة المغربية مها حديوي، والتي تعد أول لاعبة عربية محترفة تشارك في بطولات الجولة الأوروبية لجولف السيدات، فرصة المشاركة في حدث آخر في منطقة الشرق الأوسط. وعبرت حديوي عن سعادتها بهذا الأمر حيث قالت «أنا سعيدة جدا وفخورة حقا بتمثيل العرب في بطولة تقام على أرض عربية، إنها بطولة كبيرة، ورسالة كبيرة أيضا من جولف السعودية، ورؤية جولف السيدات تحصل على المزيد من التقدير والاهتمام هو أمر إيجابي ومجموع جوائز البطولة يعكس ذلك».