شكرا لقرائتكم خبر جولة فاصلة لحسم آخر مقاعد يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختتم اليوم التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا من خلال مباريات فاصلة على المقاعد الأربعة المتبقية في النهائيات.

ويحل المنتخب الأسكتلندي ضيفا على نظيره الصربي كما تلتقي أيرلندا الشمالية مع سلوفاكيا والمجر مع أيسلندا وجورجيا مع مقدونيا الشمالية.

ويتأهل الفائز في كل مواجهة إلى النهائيات التي تأجلت لمنتصف العام المقبل بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا

ويتطلع المنتخبان الأسكتلندي والمجري بشكل خاص إلى التأهل نظرا لمشاركة بلديهما في استضافة هذه النسخة التاريخية التي تقام في 12 مدينة بمختلف أنحاء القارة الأوروبية.

ويسعى المنتخب الأسكتلندي لإنهاء ربع قرن من الغياب عن البطولة عندما يحل ضيفا على نظيره الصربي، حيث كانت آخر مشاركة له في البطولة خلال نسخة 1996 بإنجلترا.

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ولن يكون امنتخب الصربي صيدا سهلا أمام الأسكتلندي، خاص أن الأخير أطاح بنظيره النرويجي من المرحلة الماضية بالدور الفاصل. كما أن المنتخب الصربي سيخوض المباراة بملعبه.

ويرغب المنتخبان المجري والأيسلندي بعد أن كانا من مفاجآت النسخة الماضية من (يورو 2016) بفرنسا، في العودة للبطولة من خلال النسخة المقبلة.

ويأمل المنتخب السلوفاكي في التأهل بالفوز على مضيفه أيرلندا الشمالية في بلفاست.

وفي المقابل، تحسم جورجيا ومقدونيا الشمالية في تبليسي فرصة مشاركة الفائز منهما في البطولة للمرة الأولى.