بطولتان للبوتشيا وكرة الهدف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقام اليوم في مدينة الدمام بطولتا المملكة للبوتشيا ونهائيات الصعود للدوري الممتاز لكرة الهدف ضمن النشاط الداخلي للجنة البارالمبية. وتستضيف صالة نادي الشرقية لذوي الإعاقة المنافسات لمدة 3 أيام، حيث تشارك 4 أندية في بطولة كرة الهدف، هي: جازان وحائل والرس وعسير، حيث تنافس على لقب دوري الدرجة الأولى وبطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز. فيما ستشارك 10 أندية في بطولة البوتشيا وهي: الأحساء وتبوك وجازان وحائل والرياض والشرقية والطائف والقصيم والمدينة ومكة. فيما ستشارك 10 أندية في بطولة البوتشيا وهي: الأحساء وتبوك وجازان وحائل والرياض والشرقية والطائف والقصيم والمدينة ومكة.

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