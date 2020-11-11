بدء المرحلة الثانية لكأس البولو

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وتقا البطولة بنظام احتساب نقطتين للفائز، وفي حال التعادل تحب نقطة لكل فريق، وفي حال تعادل فريقين بعدد النقاط في نهاية البطولة يتم احتساب فارق الأهداف.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم المرحلة الثانية من بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية، بعد ختام المرحلة الأولى التي تصدرها فريق فرسان المصمك الذي سيلتقي اليوم بنظيره طويق.وتقا البطولة بنظام احتساب نقطتين للفائز، وفي حال التعادل تحب نقطة لكل فريق، وفي حال تعادل فريقين بعدد النقاط في نهاية البطولة يتم احتساب فارق الأهداف.

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