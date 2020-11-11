جوناس يعلن نهاية علاقته بالاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن اللاعب البرازيلي جوناس دي سوزا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستقرام انتهاء علاقته بنادي الاتحاد، بعد أن أمضى موسمين مع فريقه الأول لكرة القدم.

وشهدت فترة وجود دي سوزا مع الاتحاد استبعاده عن القائمة منذ يناير الماضي بعد أن تم التعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو خيل بديلا عنه، ولم تنجح إدارة النادي في تسويق عقد اللاعب الذي استمر في أداء التدريبات الانفرادية نتيجة استبعاده عن القائمة.

وقد تعاقدت إدارة الاتحاد السابقة برئاسة نواف المقيرن مع دي سوزا في يوليو 2018، إلا أن بداية اللاعب لم تكن جيدة فنيا، نظرا لارتكابه عددا من الأخطاء، لكنه سرعان ما عاد لتقديم نفسه بشكل جيد وأصبح حديث الاتحاديين والشارع الرياضي حينما شارك كقلب دفاع في مواجهة النصر ضمن منافسات الدوري في موسم 2019.

من جهة أخرى أعاد جهاز الكرة بالاتحاد مجددا فكرة البرنامج الغذائي الصحي للاعبين، حيث تم تطبيقها أمس في مقر النادي مع وجود استشاري تغذية لمتابعة اللاعبين.

ودشن المدير الفني فابيو كاريلي أمس برنامجه التدريبي في فترة التوقف الحالية بحصتين صباحية ومسائية سبقهما اختبار بدني وعضلي لكل اللاعبين باستخدام التقنية.