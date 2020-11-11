شكرا لقرائتكم السبب وراء تأخر الإعلان عن انضمام مدافع دجلة للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم توصل النادى الأهلى لاتفاق مع ادارة دجلة على استعادة أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق بداية من الموسم الجديد، إلا أن الصفقة تأخرت بعض الوقت وهو ما فسره مصدر مطلع داخل النادى الأهلي.

وكشف المصدر أن المفاوضات مع بيكهام لم تفشل كما تردد، ولكن هناك خلاف على طريقة دفع الأهلى للمقابل المادى للصفقة، حيث يرغب الأهلى فى دفع قيمة الصفقة على 3 أقساط فيما يرغب وادى دجلة فى الحصول على المبلغ كاش.

واتفق الأهلى مع وادى دجلة على ضم بيكهام مقابل 12 مليون جنيه بالإضافة لإعارة 2 من لاعبى الأهلى الشباب للفريق الدجلاوي.

الأهلى عرض على دجلة استعارة اثنين من الثلاثى محمد فخرى وعربى بدر ومحمد شكري، فى الوقت الذى لازال دجلة يناقش احتياجاته قبل تحديد اللاعبين المختارين من الأهلي.

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وكان مسئولو دجلة قد رفضوا ضم السنغالى أليو بادجى فى صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام، وعرض مسئولو الفريق الأحمر إعارة بادجى لدجلة لمدة موسم بعد الاتفاق على دخول لاعبين من الأهلى داخل الصفقة، إلا أن المفاجأة كانت برغبة دجلة فى استعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجى لوجود تحفظ فنى على أدائه.

وترغب إدارة الأهلى فى إعارة بادجى لعدم قناعة موسيمانى المدير الفنى للفريق بإمكانياته من ناحية، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر من ناحية أخرى، ويجد الأهلى صعوبة فى تسويق السنغالى أليو بادجى خارج مصر بسبب غلق باب القيد فى معظم دوريات العالم خلال الفترة الحالية.