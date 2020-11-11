شكرا لقرائتكم "كاف" يبرز تصرحات محمد صلاح عن نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبرز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي التي طالب فيها بوحدة المنتخب الوطنى استعدادا لمواجهة توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

واعترف صلاح في تصريحات تلفزيونية أنه يشعر بالقلق من احتمال حدوث توتر بين المتأهلين لنهائي دوري أبطال أفريقيا ، الأهلي والزمالك ، مع وجود ستة نجوم في كل فريق في قوام المنتخب الوطنى.

قال اللاعب المتوج جائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين "لا أريد أن يكون هناك أي توتر بين اللاعبين قبل أو أثناء معسكر المنتخب الوطني".

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كان ناديا الأهلي والزمالك في القاهرة منافسين شرسين لمدة 109 سنوات ، وقبل تفشي فيروس كورونا استقطب جماهير الجماهير أينما لعبوا.

تعادلت مصر ، بطلة إفريقيا سبع مرات ، في أول مباراتين فقط في المجموعة السابعة لتحتل المركز الثالث في قسم يضم أيضًا كينيا وجزر القمر ، والتي كان من المتوقع أن تهيمن عليها وتقام المباراتان ضد توجو خلف الأبواب المغلقة بسبب كورونا.