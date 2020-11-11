شكرا لقرائتكم انطلاق حفل تكريم محمد صلاح بحضور رموز ونجوم الرياضة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق حفل اتحاد الكرة الخاص بتكريم محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، والمقام حالياً في احد الفنادق بحضور عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية منهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسن حمدي، محمود الخطيب رئيس الأهلي عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن، حازم أمام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق وذلك على هامش معسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، بالكاميرون.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال، وعلى رأس المدعوين حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، كما تم توجيه الدعوة لضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث إنه يُعد أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير فى بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة فى كاس العالم 2011 بكولومبيا والتى شهدت تألق محمد صلاح.

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فيما أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن معسكر المنتخب يسير وفق الخطة الموضوعة له، استعدادا لمواجهتى توجو، قائلاً فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة": "نريد السير على الطريق الصحيح وذلك سينعكس على نتائج المنتخب، ونسعى للصدارة المجموعة بالفوز ذهابا وإيابا على توجو، والمعسكر المفتوح أظهر لنا رغبة اللاعبين على التواجد فى قائمة المنتخب أمام توجو بجانب الروح العالية لهم"، مضيفًا: "لاعبو المنتخب أجروا مسحة كورونا وظلوا فى غرفهم حتى ظهور النتيجة التى جاءت سلبية.