شكرا لقرائتكم التتويج بدورى الأبطال يسمح لثنائى الزمالك بالاحتراف في الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح لقب دورى ابطال أفريقيا الموسم الحالى يمثل أهمية خاصة لثنائى الزمالك مصطفى محمد وفرجانى ساسي، حيث أصبح حصول الزمالك على لقب البطولة هذا الموسم بمثابة تنفيذ أهم وعد حصل عليه الثنائى فى مسيرتهما الكروية.

رغبة مصطفى محمد وفرجانى ساسى فى خوض تجربة احترافية جديدة خارج الزمالك، اصطدمت بوعد مرتضى منصور رئيس الزمالك بالموافقة على احترافهما نهاية الموسم الحالي، بشرط الحصول على لقب البطولة الافريقية الموسم الحالي، ومع تأهل الزمالك لنهائى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم ومواجهته للأهلى يوم 27 نوفمبر الجارى، اصبح حلم الاحتراف خارج الزمالك لكل من مصطفى محمد وفرجانى ساسى قريب ويفصلهما 90 دقيقة فقط عن الهدية المنتظرة من رئيس الزمالك بتنفيذه وعده السابق.

ولعل رغبة الثنائى فى الاحتراف الأوروبى تعطلت قليل بعد غلق باب القيد فى كل الدوريات الأوروبية، الا أن الثنائى ينتظر من رئيس الزمالك تنفيذ الوعد والسماح لهما بالاحتراف فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وهى اقرب فترة انتقالات فى أوروبا.

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ظهر مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك، مرتديًا الرقم 13 خلال تدريبات المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مواجهتى توجو المقرر إقامتهما يومى 14 و17 نوفمبر فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بالكاميرون، حيث قام مصطفى محمد بنشر صورة له عبر ستورى حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، خلال تدريبات الفراعنة وهو يرتدى رقم 13 مشيرًا للدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، خلالها.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الدولى التونسى فرجانى ساسى، رصد مكافأة خاصة لزميله مصطفى محمد جاءت عبارة عن خمس آلاف دولار، حال نجاحه فى تسجيل هدف فى مرمى الأهلى، وفوز الأبيض بلقب دورى أبطال أفريقيا، حيث سيلتقى قطبا الكرة المصرية فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، وذلك بعدما صرف لمصطفى محمد مكافأة خاصة عقب الفوز الذى حققه أبناء ميت عقبة على الرجاء المغربى فى إياب دور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا بنتيجة 3 /1، وشهدت تسجيل فرجانى ساسى هدفًا ومصطفى محمد هدفين، حيث جاءت المكافأة التحفيزية من ساسى لمصطفى محمد قيمتها ألفين دولار ثم رصد له خمس آلاف دولار حال الفوز فى النهائى وتسجيل أهداف.