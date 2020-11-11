الأهلي يعلن عن انضمام المغربي بدر بانون لمدة أربع سنوات

شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن عن انضمام المغربي بدر بانون لمدة أربع سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة. وقام توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.. جاء هذا التعاون في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.
وطلب النادى الأهلى من نظيره الرجاء المغربي البطاقة الدولية لمدافع الفريق المغربي بدر بانون بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع إجراءات ضم اللاعب المغربي خلال الفترة الماضية بشكل رسمي ونهائي ، وعلم "اليوم السابع" أن إدارة الاهلي خطابت نظيرتها في الرجاء بشكل رسمي لإرسال البطاقة الدولة لبدر بانون بعدما قام الأهلي بتحويل مبلغ مليونى دولار للرجاء خلال الساعات الماضية من أجل إتمام صفقة الدولى المغربى بدر بانون بشكل رسمى، وذلك رداً على العروض التى وصلت لنادى الرجاء مؤخراً لضم بدر بانون رغم أن الأهلى سبق وأنهى الصفقة مع النادى المغربى وأتم كذلك إجراءات التعاقد مع اللاعب.
وشهدت الساعات الماضية تلقى الرجاء عدة عروض من أندية قطرية وإماراتية أبدت رغبتها فى ضم اللاعب الذى سبق وحصل الأهلى على توقيعه لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الموسم المقبل.
وكان مُقرراً وصول بدر بانون القاهرة اليوم الأربعاء، لإعلان انتقاله للأهلي بشكل رسمي لكن تعذر وصول اللاعب بسبب إصابة زوجته بفيروس "كورونا" الأمر الذى تسبب في تأجيل وصوله للأهلي الذي أنهى إجراءات ضم اللاعب مع الرجاء مقابل مليوني دولار تم تحويلها دُفعة واحدة منذ ساعات للرجاء حتى يقطع الأهلي الطريق على إية إغراءات خارجية تأتي للرجاء لضم اللاعب سواء من قطر أو الأمرات أو من اي دولى خليجية أو غيرها أخرى. وبعدما قام الأهلي بتحزيل مليوني دولار خاطب الرجاء بشكل رسمي للحصول على البطاقة الدولية حتى يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي .
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