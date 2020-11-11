شكرا لقرائتكم الصفقة الثالثة.. الإنتاج الحربى يتعاقد مع حسن ياسين من السويس موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادى الإنتاج الحربى فى إبرام ثالث صفقاته الصيفية بالتعاقد مع حسن ياسين لاعب منتخب السويس لمدة موسمين، ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق وتامر النحاس وكيل أعمال اللاعب .

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكى مهاجم سموحة السابق .

ويدخل فريق الإنتاج الحربى بداية من غد الخميس معسكرا مغلقا بالإسكندرية لمدة 10 أيام استعداداً للموسم الجديد، وقرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى خوض أربعة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً للدورى الجديد، حيث تقرر أن يواجه فريق الرجاء وسيراميكا بمعسكره بالإسكندرية ثم يلاقى أسوان وطلائع الجيش بعد العودة للقاهرة.

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وبدأ فريق الإنتاج الحربى، الاستعداد للموسم الجديد الجمعة الماضية على ملعبه بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراتهم مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للدورى والتى انتهت بالتعادل السلبى، وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.