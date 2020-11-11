شكرا لقرائتكم ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا بعد تعادل جزر القمر مع كينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا



ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا حيث ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا نجح منتخب جزر القمر في الحفاظ على صدارة المجموعة السابعة التي تضم مصر رغم تعادله تعادله مع كينيا 1 -1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا



ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا وأقيمت مباراة جزر القمر وكينيا على أرضية ملعب موي ستاديوم وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة التي تضم معهما كل من مصر وتوجو ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر ضد توجو يوم السبت المقبل في القاهرة في إطار مواجهات الجولة ذاتها.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا



ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا وكان منتخب مصر قد حصد نقطتين فقط من مجموعته بالتعادل في الجولتين الأولى والثانية أمام كينيا ثم جزر القمر.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا



جزر القمر 5 نقاط

كينيا 3 نقاط

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مصر نقطتين

توجو نقطة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا



ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا وأصبحت الفرصة سانحة أمام المنتخب الوطنى، لصدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة فى التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب انتهاء مواجهة المنتخب الكينى مع ضيفه جزر القمر، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "موي ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة التي تضم بجانبهما منتخبي مصر وتوجو.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا



ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا وواصل منتخب جزر القمر صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط، ويأتى كينيا وصيفاً برصيد 3 نقاط بعد تعادل اليوم، فيما يحتل المنتخب الوطنى المركز الثالث برصيد نقطتين، ثم يأتى منتخب توجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا



ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا ويمنح هذا التعادل الفرصة للمنتخب الوطنى لانتزاع صدارة المجموعة، حال فوزه على منتخب توجو في المباراة التي ستجمع الفريقين السبت المقبل، بفارق هدفين ليتفوق على منتخب جزر القمر فى الصدارة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا



ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا ويستعد المنتخب الوطنى الأول لمباراتىّ توجو، ذهاباً وإياباً، والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.