شكرا لقرائتكم منع حفيد حسن شحاتة من دخول حفل تكريم محمد صلاح لعدم دعوته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض القائمون على حفل تكريم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، والمحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى، التى يقيمها اتحاد الكرة لتكريم اللاعب الدولى، على هامش معسكر المنتخب الوطنى دخول حفيد المعلم حسن شحاتة بسبب عدم دعوته للحفل، حيث لم يكن معه دعوة لحضور الحفل، مما تسبب فى رفض الدخول.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال، وعلى رأس المدعويين حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، كما تم توجيه الدعوة لضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث إنه يُعد أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير فى بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة فى كاس العالم 2011 بكولومبيا والتى شهدت تألق محمد صلاح.