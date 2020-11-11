شكرا لقرائتكم الأهلى يعقد صفقة تبادلية مع بيراميدز بعد انتهاء دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو الأهلى خلافهم مع نظرائهم فى بيراميدز بعد أزمة انتقال رمضان صبحى للأخير، عقب انتهاء إعارته للأهلى من صفوف هيدرسيفيلد الإنجليزى.

وعلم "الخليج 365" أن بيراميدز تقدم بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، والمثير أن الإدارة الحمراء وافقت على الأمر، إلا أنهم اشترطوا أن يكون المقابل انضمام لاعب من بيراميدز للأهلى وتم اختيار محمد فاروق، وهو الأمر الذى رحبت به إدارة بيراميدز.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى بعد انتهاء المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

نجح النادى الأهلى فى التوصل لاتفاق مع بيراميدز لضم محمد فاروق جناح منتخبنا الوطنى بداية من الموسم الجديد فى مفاجأة من العيار الثقيل.

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وقال مصدر مطلع داخل النادى الأهلى إن المفاوضات بدأت منذ أمس الثلاثاء، ويرغب بيراميدز فى تسويق محمد فاروق خاصة بعد التعاقد مع رمضان صبحى، بالإضافة للاقتراب من التعاقد مع جناح مهاجم أجنبى ليتم التوصل لاتفاق لضم فاروق والذى سبق وأن لعب فترة داخل جدران القلعة الحمراء.

ووافق الأهلى على انتقال أحمد الشيخ مهاجم الفريق لبيراميدز بعد طلب الأخير الحصول على خدماته نهائياً بداية من الموسم الجديد، وأجرى عمرو بسيونى مكالمة هاتفية بأحمد الشيخ أكد لهلا خلالها توصل ناديه لاتفاق لضمه، ووافق موسيمانى المدير الفنى للأهلى على رحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال الصيف الجارى سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة لأى ناد داخلى أو خارجي.