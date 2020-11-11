برشلونة يقاضي نيمار لإعادة 10,2 ملايين يورو

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مدريد: سيقاضي فريق برشلونة الإسباني مهاجم باريس سان جرمان نيمار لإعادة 10,2 مليون يورو يعتقد النادي أنه دفعها كمبالغ زائدة للبرازيلي حين كان في صفوفه، بحسب ما أفاد تقرير لصحيفة "إل موندو" الأربعاء.

ولعب نيمار لبرشلونة بين عامي 2013 و2017 قبل أن ينتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة تاريخية مقابل 222 مليون يورو.

لكن وفقاً لـ"إل موندو" الإسبانية، فإن عملية تفتيش أجراها مكتب الضرائب في إسبانيا أظهرت أن برشلونة "لم يجر التخفيضات المناسبة عند دفع ضرائب نيمار، وفقاً لتفتيش أجري على برشلونة واستمر حتى العام 2015".

وأضاف التقرير أن مكتب الضرائب في إسبانيا احتسب أن نيمار استفاد من "الإثراء غير العادل". وأكد مصدر في برشلونة لوكالة فرانس برس أن النادي سيسعى الآن لاستعادة المبلغ المستحق.

ويعتبر نيمار أكثر من يدين بضرائب غير مدفوعة للسلطات الإسبانية، بمبلغ 34,6 مليون يورو، وفقاً لوثيقة رسمية صدرت في أيلول/سبتمبر.

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وتحقق السلطات المالية الإسبانية أيضاً في صفقتي انتقال نيمار، من سانتوس البرازيلي إلى كامب نو في 2013، وانضمامه إلى باريس سان جرمان بعد أربع سنوات.

وما بين ذلك، جدّد نيمار عقده مع الفريق الكاتالوني في العام 2016، وتضمن مكافأة ولاء بقيمة 26 مليون يورو رفض برشلونة دفعها بعد مغادرته إلى "بارك دي برانس".

وقضت محكمة إسبانية لصالح برشلونة في حزيران/يونيو الماضي، وطلبت من نيمار دفع 6,79 مليون يورو للنادي.

ورغم خلافاتهما القانونية، بذل برشلونة محاولات عدة لإعادة نيمار إلى صفوفه، لكن محاولة جديدة تبدو مستحيلة في الوقت الحالي، نظراً إلى المشاكل المالية التي يعانيها برشلونة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وإعلان النادي الفرنسي بدء المفاوضات لتمديد عقد نجمه البرازيلي.